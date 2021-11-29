Рангник и МЮ договорились о длительном сотрудничестве
Манчестер Юнайтед объявил о назначении Рангника временным тренером команды до конца сезона-2021/2022. При этом в клубе уточнили, что Рангник сможет возглавить клуб при наличии рабочей визы.
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После завершения сезона Рангник останется в Манчестере. Стороны договорились, что немецкий специалист в течение двух лет будет работать консультантом в Манчестере Юнайтед.
После официального назначения Рангник заявил, что рад присоединиться к Манчестер Юнайтед. Тренер обещает сосредоточиться на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба.
Команда полна талантов, в ней прекрасно сочетаются молодость и опыт. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и, что самое важное, как команду,
– заявил тренер.
Что известно о Рангнике
- Практически всю карьеру футболиста и тренера Рангник провел в Германии.
- В Германии он возглавлял РБ Лейпциг, Шальке, Хоффенхайм, Ганновер, Штутгарт и другие клубы. Рангник был спортивным директором в австрийском Зальцбурге. Также занимал должность функционера в РБ Лейпциг.
- В 2021 году Рангник переехал работать в московский Локомотив. Он был руководителем клуба по спорту и развитию. Из-за приглашения МЮ тренер расторг контракт с россиянами, который был заключен на 3 года.