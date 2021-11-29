Один гол – два рекорда

Дортмундская Боруссия гостила на стадионе Вольфсбурга. Поединок завершился победой "шмелей" со счетом 1:3.

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Эрлинг Холланд снова надел футболку Боруссии после травмы и сразу установил два рекорда немецкой Бундеслиги. 21-летний форвард появился на поле на 73-й минуте, а уже через восемь минут поставил точку в матче.

Эрлинг дотянулся до мяча и уже в падении занес его в ворота соперника. Какой-то прием по каратэ или ММА в стиле норвежского футболиста.

Лидер сборной Норвегии забил свой юбилейный 50-й мяч в немецком дивизионе. Такую потрясающую результативность Холланд показал за 50 поединков – это рекорд Бундеслиги.

Твиттер B/R Football выложил эффектную картинку с достижением, сравнив футболиста с терминатором или роботом.

Рекорд Эрлинга Холланда / Фото B/R Football

Но и это еще не конец. Холланд стал самым молодым футболистом в истории, которому удалось забить 50 голов в самой лучшей лиге Германии. На момент гола в ворота Вольфсбурга игроку был 21 год 4 месяца 6 дней.

Карьера Холанда в Боруссии

Футболист выступает за германский клуб с 2020 года, перейдя из австрийского РБ Зальцбург. Сразу закрепился в основе.

Контракт норвежца с "шмелями" рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Холанд отыграл за Боруссию 11 матчей во всех турнирах, в которых заколотил 14 голов и отдал 4 ассиста.

Дортмундский клуб после 13 туров идет вторым в турнирной таблице Бундеслиги. "Шмели" уступают лишь одно очко мюнхенской Баварии.

Видеообзор матча