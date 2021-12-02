Рангнік отримає близько 10 мільйонів євро
Якщо наставник вмовить доєднатися нападника до Манчестер Юнайтед, то отримає бонус у розмірі 10 мільйонів євро. Футболіст Борусії Дортмунд добре знає Рангніка.
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Ральф раніше був спортивним директором Зальцбурга. У 2019 році австрійський клуб підписав контракт із тоді ще маловідомим форвардом Голандом із норвезького Молде. Той перехід дав Ерлінгу путівку у великий футбол. Тому не дивно, що німець і норвежець мають непогані відносини.
Також ЗМІ зазначають, що новий наставник МЮ має близькі стосунки з батьком норвежця.
Окрім Манчестер Юнайтед, Холандом цікавляться також ПСЖ та Манчестер Сіті.
Скільки доведеться заплатити зірку Боруссії Дортмунд
- За даними Transfermarkt, гравець коштує космічні 150 мільйонів євро.
- У майбутньому клубі Ерлінга, окрім розрахунків з Боруссією (75 мільйонів євро), доведеться заплатити ще 40 мільйонів євро комісії агенту гравця та 20 мільйонів євро – батькові футболіста.
- У 2021 році футболіст Боруссії встановив фантастичний рекорд. 21-річний Голанд став наймолодшим гравцем, якому вдалося забити 50 голів у Бундеслізі.
- За команду з Дортмунду нападник провів лише 11 матчів, в яких забив 14 голів.