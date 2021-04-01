Сборная Испании по футболу в рамках отбора на чемпионат мира-2022 принимала команду Косово. Поединок завершился в пользу испанцев, однако Косово удалось забить удивительный гол.

Испания пропустила гол с центра поля

Испания после первого тайма матча с Косово владела комфортным преимуществом в два гола. Однако после перерыва футболисты балканской команды сыграли один мяч.

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После элементарного лонгбола на половину поля испанцев голкипер Атлетика Бильбао Унай Симон и игрок Атлетико Мадрид Маркос Льоренте не смогли разобраться в ситуации.

В итоге голкипер неудачно обработал мяч, который отлетел от него, как от дерева. Симон бросился вдогонку мячу, которым завладел Бесар Халими.

Воспитанник немецкого футбола сразу решился на удар метров с сорока и попал в пустые ворота.

Пропущенный гол разозлил Испанию, которая под конец игры в третий раз огорчила Косово и выиграла матч со счетом 3:1.

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Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которые не признают независимость Косово, рядом со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией. Украина, кстати, тоже не признает Косово.

Во время трансляции матча на государственном испанском канале TVE сокращенное название Косово была написано строчными буквами (kos). При этом сокращенное название Испании было написано стандартными прописными буквами (ESP).

В других трансляциях общеевропейского эфира название Косово было написано большими буквами (KOS).

Испания – Косово видеообзор