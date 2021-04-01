Испания пропустила позорный гол от Косово после вопиющей ошибки вратаря: видео
Сборная Испании по футболу в рамках отбора на чемпионат мира-2022 принимала команду Косово. Поединок завершился в пользу испанцев, однако Косово удалось забить удивительный гол.
Источник:24 канал
Испания пропустила гол с центра поля
Испания после первого тайма матча с Косово владела комфортным преимуществом в два гола. Однако после перерыва футболисты балканской команды сыграли один мяч.
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После элементарного лонгбола на половину поля испанцев голкипер Атлетика Бильбао Унай Симон и игрок Атлетико Мадрид Маркос Льоренте не смогли разобраться в ситуации.
В итоге голкипер неудачно обработал мяч, который отлетел от него, как от дерева. Симон бросился вдогонку мячу, которым завладел Бесар Халими.
Воспитанник немецкого футбола сразу решился на удар метров с сорока и попал в пустые ворота.
Пропущенный гол разозлил Испанию, которая под конец игры в третий раз огорчила Косово и выиграла матч со счетом 3:1.
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- Испания – одна из пяти стран Евросоюза, которые не признают независимость Косово, рядом со Словакией, Грецией, Кипром и Румынией. Украина, кстати, тоже не признает Косово.
- Во время трансляции матча на государственном испанском канале TVE сокращенное название Косово была написано строчными буквами (kos). При этом сокращенное название Испании было написано стандартными прописными буквами (ESP).
- В других трансляциях общеевропейского эфира название Косово было написано большими буквами (KOS).
Испания – Косово видеообзор
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