Ракицкий отказался от общения с прессой после матча ЛЕ: демонстративное видео

Донецкий Шахтер 9 марта сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Фейенорда. Единственный гол "горняков" остроумным образом забил Ярослав Раикцкий.

Опытный защитник забил во втором матче подряд за Шахтер. Гол в ворота Феенорд Ракицкий и все поклонники "горняков" запомнят на всю жизнь. Такое взятие ворот сложно даже повторить.

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Еще рано о чем-то говорить

Ярослав своим голом вывел дончан вперед 1:0, но за две минуты до конца основного времени поединка соперник из Нидерландов сравнял цифры на табло 1:1 и поставил точку во встрече.

Ракицкий снова стал одним из героев донецкого клуба. Напомним, что этот мяч стал для Ярослава вторым в футболке Шахтера после возвращения в Украину. До этого он отмечался в воротах Металлиста 1925 года в предыдущем туре УПЛ.

Однако после матча футболист линии защиты удивил своим поведением. Защитник проигнорировал журналистов во флеш-зоне, показав свою некоммуникабельность.

Когда он проходил мимо представителей СМИ, подчеркнул, что еще рано о чем-то говорить: "Еще ответный матч у нас". Да еще и сделал это на языке врага.

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Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Феенорд – Шахтер состоится 16 марта в Роттердаме.

До этого команду Игоря Йовичевича ждет встреча в УПЛ против Кривбасса (12 марта). "Горняки" уже догнали лидера сезона Днепр-1. Оба коллектива теперь имеют в своем активе 36 баллов.

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