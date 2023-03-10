Досвідчений захисник забив у другому поспіль матчі за Шахтар. Гол у ворота Феєнорд Ракіцький та усі прихильники "гірників" запам'ятають на усе життя. Таке взяття воріт складно навіть повторити.
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Ще зарано про щось говорити
Ярослав своїм голом вивів донеччан уперед 1:0, але за дві хвилини до кінця основного часу поєдинку суперник із Нідерландів зрівняв цифри на табло 1:1 та поставив крапку у зустрічі.
Ракіцький знову став одним із героїв донецького клубу. Нагадаємо, що цей м'яч став для Ярослава другим у футболці Шахтаря після повернення в Україну. До цього він відзначався у воротах Металіста 1925 у попередньому турі УПЛ.
Однак після матчу футболіст лінії захисту здивував своєю поведінкою. Оборонець проігнорував журналістів у флеш-зоні, показавши свою некомунікабельність.
Коли він проходив повз представників ЗМІ лише наголосив, що ще рано про щось говорити: "Ще матч-відповідь у нас". Та ще й зробив це мовою ворога.
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Відзначимо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд – Шахтар відбудеться 16 березня у Роттердамі.
До цього на команду Ігоря Йовічевіча чекає зустріч в УПЛ проти Кривбаса (12 березня). "Гірники" вже наздогнали лідера сезону Дніпро-1. Обидва колективи мають тепер у своєму активі 36 балів.
Повернення Ярослава Ракіцького в Україну
- У середині січня Ракіцький після 4-х років перерви знову одягнув футболку "гірників". До цього поїздив на "заробітки" у ворожу Росію та пограв у Туреччині.
- Ярослав підписав контракт до кінця сезону-2022/2023, але в угоді є пролонгація співпраці ще на один рік.
- За Шахтар він провів вже 3 матчі, у яких забив 2 голи та віддав один асист.
- Вже встиг навіть потрапити у команду тижня від FIFA 23 після диво-голу у ворота Металіста 1925.