Досвідчений захисник забив у другому поспіль матчі за Шахтар. Гол у ворота Феєнорд Ракіцький та усі прихильники "гірників" запам'ятають на усе життя. Таке взяття воріт складно навіть повторити.

Варто дізнатись Гольові сідниці Ракіцького та нічия Шахтаря у Варшаві: хто став найкращим гравцем у матчі ЛЄ

Ще зарано про щось говорити

Ярослав своїм голом вивів донеччан уперед 1:0, але за дві хвилини до кінця основного часу поєдинку суперник із Нідерландів зрівняв цифри на табло 1:1 та поставив крапку у зустрічі.

Ракіцький знову став одним із героїв донецького клубу. Нагадаємо, що цей м'яч став для Ярослава другим у футболці Шахтаря після повернення в Україну. До цього він відзначався у воротах Металіста 1925 у попередньому турі УПЛ.

Однак після матчу футболіст лінії захисту здивував своєю поведінкою. Оборонець проігнорував журналістів у флеш-зоні, показавши свою некомунікабельність.

Коли він проходив повз представників ЗМІ лише наголосив, що ще рано про щось говорити: "Ще матч-відповідь у нас". Та ще й зробив це мовою ворога.

Ракіцький відмовився коментувати гру: дивіться відео

Ракицький- найкращий гравець матчу в складі Шахтаря.



Коли його попросили про інтерв'ю, він сказав, що ще зарано pic.twitter.com/dt4BCE68eO — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) March 9, 2023

Відзначимо, що матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Феєнорд – Шахтар відбудеться 16 березня у Роттердамі.

До цього на команду Ігоря Йовічевіча чекає зустріч в УПЛ проти Кривбаса (12 березня). "Гірники" вже наздогнали лідера сезону Дніпро-1. Обидва колективи мають тепер у своєму активі 36 балів.

Повернення Ярослава Ракіцького в Україну