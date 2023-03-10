Опытный защитник забил во втором матче подряд за Шахтер. Гол в ворота Феенорд Ракицкий и все поклонники "горняков" запомнят на всю жизнь. Такое взятие ворот сложно даже повторить.
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Еще рано о чем-то говорить
Ярослав своим голом вывел дончан вперед 1:0, но за две минуты до конца основного времени поединка соперник из Нидерландов сравнял цифры на табло 1:1 и поставил точку во встрече.
Ракицкий снова стал одним из героев донецкого клуба. Напомним, что этот мяч стал для Ярослава вторым в футболке Шахтера после возвращения в Украину. До этого он отмечался в воротах Металлиста 1925 года в предыдущем туре УПЛ.
Однако после матча футболист линии защиты удивил своим поведением. Защитник проигнорировал журналистов во флеш-зоне, показав свою некоммуникабельность.
Когда он проходил мимо представителей СМИ, подчеркнул, что еще рано о чем-то говорить: "Еще ответный матч у нас". Да еще и сделал это на языке врага.
Ракицкий отказался комментировать игру: смотрите видео
Отметим, что ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Феенорд – Шахтер состоится 16 марта в Роттердаме.
До этого команду Игоря Йовичевича ждет встреча в УПЛ против Кривбасса (12 марта). "Горняки" уже догнали лидера сезона Днепр-1. Оба коллектива теперь имеют в своем активе 36 баллов.
Возвращение Ярослава Ракицкого в Украину
- В середине января Ракицкий после 4-х лет перерыва снова надел футболку "горняков". До этого поездил на заработки во враждебную Россию и поиграл в Турции.
- Ярослав подписал контракт до конца сезона-2022/2023, но в соглашении есть пролонгация сотрудничества еще на один год.
- За Шахтер он провел уже 3 матча, в которых забил 2 гола и отдал один ассист.
- Уже успел даже попасть в команду недели от FIFA 23 после чудо-голу в ворота Металлиста 1925 года.