"Горняки" провалили первый тайм, закончившийся победой бельгийцев 2:0. Во второй части игры дончане трижды огорчили голкипера Антверпена, в одном моменте из которых забил центрбек Ярослав Ракицкий, пишет 24 Канал.

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Исторический гол для опытного защитника

Хотя перед этим именно Ярослав, грубо ошибшийся у собственных ворот, помог Антверпену быстро повести в счете 1:0. Уже на 3-й минуте матча мяч впервые побывал во владениях Потрошителя. Даже такие опытные защитники допускают ошибки.

Во втором тайме Ракицкий реабилитировался в глазах поклонников "горняков". Ярослав принялся исполнять штрафной удар и пробил низом, перехитрив всех. Правда, мяч на пути к воротам нашел ногу Баликвиша, после рикошета которого круглый залетел в сетку ворот Антверпена. Этот рикошет дезориентировал голкипера, который был очень зол на действия своих партнеров по команде в этом эпизоде.

Благодаря этому голу Ракицкий вошел в историю Лиги чемпионов, став самым возрастным украинским футболистом, отличившимся голом в самом престижном еврокубковом турнире. На данный момент защитнику исполнилось 34 года. Ярославу удалось опередить даже обладателя "Золотого мяча" Андрея Шевченко, который убивал в возрасте 33-х лет.

Отметим, что гол Ракицкого уравнял цифры на табло 2:2. Для Ярослава этот гол стал первым в 6 сыгранных матчах сезона-2023/2024.

Как забивал Ракицкий: смотрите видео

Напомним! Ракицкий вернулся в Шахтер 16 января 2023 года. С того момента успел уже сыграть за "горняков" 20 поединков (3 гола и столько же ассистов). Контракт защитника с донецким клубом рассчитан до конца июня 2024 года.