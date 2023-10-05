Днем 5 октября Россия нанесла ракетный удар по небольшому селу Гроза на Харьковщине. Представители спорта Украины отреагировали на кровавое преступление российской армии, сообщает 24 Канал.

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Сознательный теракт России

В кафе-магазине села Гроза были поминки за погибшим военным. Российские ракетой "Искандер" ударили по гражданскому объекту, в котором находили обычные люди, в том числе малыши. Террористическая атака унесла жизни 59 человек.

На обстрелы кафе-магазина в Купянском районе отреагировали в киевском Динамо.

По меньшей мере, 50 человек погибли, когда российская ракета попала в местный продуктовый магазин-кофе на Харьковщине. В их числе и 6-летний мальчик. Остановите геноцид!

– говорится в заявлении столичного клуба.

Динамо отреагировало на трагедию в Грозе / instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Донецкий Шахтер узнал трагедию на Харьковщине, когда команда возвращалась домой с матча Лиги чемпионов против Антверпена.

"Возвращаясь в Украину после победы в матче Лиги чемпионов, узнаем ужасные новости. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по кафе и продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Пока известно о 49 погибших...

Мы должны кричать об этом на весь мир, чтобы люди не забывали, что сейчас Россия продолжает уничтожать мирное население Украины", – призвали в донецком клубе.

Россия продолжает уничтожать население Украины / ФК Шахтер

Также не осталась в стороне от трагедии Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Сегодня днем рашисты нанесли террористический удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

Ракета попала в обычный продуктовый магазин, это совершенно сознательный теракт. По состоянию на 16.00 погибли уже 49 человек...

Среди завалов обнаружили погибшего шестилетнего мальчика, а также раненую девочку", – говорится в заявлении УАФ.

Сознательный теракт России / УАФ

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан опубликовала видео ужасных разрушений на Харьковщине и выразила соболезнования жителям села Гроза.

Сообщение Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский, защищающий Родину от захватчиков, сделал сообщение в социальной сети.

"Сегодня Россия разбомбила гражданских людей… еще 50 убитых", – написал Стаховский.

Россия уничтожает население Украины / instagram.com/stako_s

Отметим, что из-за обстрела села Гроза в Харьковской области объявили трехдневный траур. Она продлится с 6 по 8 октября.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память всем, чьи жизни унесли российские захватчики.