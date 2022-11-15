Во вторник, 15 ноября, российские войска совершили массированный ракетный обстрел по критической инфраструктуре Украины. В результате удара смертоносные снаряды попали также в жилые дома.

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На очередное преступление российских оккупантов отреагировал бывший украинский теннисист Сергей Стаховский.

"Для тех, кто считает, что Россия хочет мира. Киев прямо сейчас был атакован ракетами X101. Крупнейшие украинские города остались без электричества после массированного ракетного обстрела со стороны России. Они бьют по гражданской инфраструктуре. Они могут нас убить, но не могут забрать нашу свободу", – написал Стаховский в Twitter.

Напомним, Сергей Стаховский после начала полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды самообороны. Он также немало помогает украинской армии в качестве волонтера.

Что известно о ракетных обстрелах 15 ноября