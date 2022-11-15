У вівторок, 15 листопада, російські війська здійснили масований ракетний обстріл по критичній інфраструктурі України. Внаслідок удару смертоносні снаряди влучили також в житлові будинки.

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На черговий злочин російських окупантів відреагував колишній український тенісист Сергій Стаховський.

"Для тих, хто вважає, що Росія хоче миру. Київ прямо зараз був атакований ракетами X101. Найбільші українські міста залишилися без електрики після масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Вони б’ють по цивільній інфраструктурі. Вони можуть нас убити, але не можуть забрати нашу свободу ", – написав Стаховський в Twitter.

Нагадаємо, Сергій Стаховський після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, вступив до лав самооборони. Він також чимало допомагає українській армії в якості волонтера.

Що відомо про ракетний обстріл 15 листопада