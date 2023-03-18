Историческая результативность: Цыганков стал первым украинцем, оформившим дубль в Ла Лиге

Жирона 18 марта расписала боевую мировую против Райо Вальекано в рамках 26-го тура Ла Лиги. Виктор Цыганков забил второй и третий гол в красно-белой футболке.

Виктор Цыганков начал поединок со старта. Уже на 29-й минуте украинец поблагодарил тренера за доверие. Виктор первым был на добывании и засунул мяч в ворота Райо Вальекано. Своим голом украинский футболист сравнял цифры на табло 1:1.

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Еще в первом тайме Райо снова первым повело в счете 2:1, но во второй 45-минутке за дело снова взялся бывший динамовец. Цыганков удачно в одно касание замкнул передачу с фланга и пробил мимо голкипера, сделав счет вторично равным 2:2.

К сожалению, два мяча украинца не разрешили его команде одержали волевую победу. Матч закончился результативной мировой 2:2, а Цыганков стал первым украинским футболистом, оформившим дубль в испанской Ла Лиге.

Также Виктор является шестым украинцем, отмечавшимся голом в Ла Лиге. К этому моменту уже имел в своем активе дебютный мяч в футболке Жироны. Это было еще в ворота Альмерии, когда "жирондинцы" разгромили соперника со счетом 6:2.

Также в активе Цыганкова в новой команде 3 ассиста в семи сыгранных поединках.

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