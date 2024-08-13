Райан Гарсия жестко раскритиковал организаторов Олимпиады-2024

Американский боксер Райан Гарсия разнес организаторов Олимпиады-2024 в своих соцсетях. Он раскритиковал и признал турнир худшим в истории.

С 26 июля по 11 августа в Париже состоялась Олимпиада-2024. Однако нынешний турнир не обошелся без значительных проблем, из-за которых Райан Гарсия и раскритиковал организаторов.

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Критика от Гарсии

Американский боксер в своих соцсетях выразил полное недовольство организацией Олимпиады-2024.

Олимпиада в Париже признана худшей в истории. Они неуважительно отнеслись к Иисусу на глазах у миллионов. И заставили людей болеть. Это было плохо, с этим не поспоришь,

– написал Райан Гарсия.

На Олимпийских играх-2024 случилось немало курьезов. Например, значительное количество спортсменов имело плохое самочувствие после заплыва в смысле, а также публику не впечатлил один из номеров на церемонии открытия.

Напомним, что Украина на Олимпийских играх-2024 в Париже получила 12 медалей и заняла 22 место в общем зачете. Фехтовальщица Ольга Харлан получила "бронзу" в личных соревнованиях и завоевала "золото" в командном турнире и стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх.