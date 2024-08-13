З 26 липня до 11 серпня в Парижі відбулася Олімпіада-2024. Однак цьогорічний турнір не обійшовся без значних проблем, через які Раян Гарсія і розкритикував організаторів.

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Критика від Гарсії

Американський боксер у своїх соцмережах висловив повне невдоволення організацією Олімпіади-2024.

Олімпіада в Парижі визнана найгіршою в історії. Вони нешанобливо поставилися до Ісуса на очах у мільйонів. І змусили людей вболівати. Це було погано, з цим не посперечаєшся,

– написав Раян Гарсія.

Довідка. На Олімпійських іграх-2024 трапилось чимало курйозів. Наприклад, значна кількість спортсменів мала погане самопочуття після запливу в сенсі, а також публіку не вразив один з номерів на церемонії відкриття.

Нагадаємо, що Україна на Олімпійських іграх-2024 в Парижі здобула 12 медалей та посіла 22 сходину у загальному заліку. Фехтувальниця Ольга Харлан здобула "бронзу" в особистих змаганнях та виборола "золото" у командному турнірі та стала найтитулованішою українською спортсменкою на Олімпійських іграх.