С 26 июля по 11 августа в Париже состоялась Олимпиада-2024. Однако нынешний турнир не обошелся без значительных проблем, из-за которых Райан Гарсия и раскритиковал организаторов.
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Критика от Гарсии
Американский боксер в своих соцсетях выразил полное недовольство организацией Олимпиады-2024.
Олимпиада в Париже признана худшей в истории. Они неуважительно отнеслись к Иисусу на глазах у миллионов. И заставили людей болеть. Это было плохо, с этим не поспоришь,
– написал Райан Гарсия.
Напомним, что Украина на Олимпийских играх-2024 в Париже получила 12 медалей и заняла 22 место в общем зачете. Фехтовальщица Ольга Харлан получила "бронзу" в личных соревнованиях и завоевала "золото" в командном турнире и стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх.