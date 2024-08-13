Британский боксер высказался о своем спортивном будущем. "Цыганский король" ранее уже хотел завершить свою карьеру, впрочем не смог этого сделать.

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Фьюри не может без ежедневной "дозы" бокса

Бывший чемпион мира заявил, что все из-за зависимости. Она имеет на него большее влияние, чем любой наркотик – это бокс.

"Я влюбился в бокс с детства. Сейчас мне 36 лет и, вероятно, я завершу свою карьеру в ближайшие несколько лет. Я хотел уйти много раз, но меня всегда тянуло обратно. Это похоже на мощный наркотик и зависимость. Я знаю, что это зависимость, и я – зависимый человек. Бокс – это зависимость, это не мой лучший друг. Он издевается надо мной.

Когда я прихожу в зал, он издевается над моим телом, разумом и душой. Но после этого я чувствую, что он доводит меня до экстаза. Кайф невероятный. Он дает мне самые большие взлеты, но также и самые низкие падения. Бокс вызывает большее привыкание, чем любой наркотик. И ты не можешь от него отказаться", – заявил Фьюри.

Справка. Тайсон Фьюри выступает на профессиональном уровне с 2008 года. Он был непобедимым до мая 2024 года, когда уступил Александру Усику в битве за абсолют и потерял чемпионский пояс WBC. До этого британец одержал 34 победы и один бой закончился вничью.

Напомним, что 21 декабря должен состояться реванш между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.