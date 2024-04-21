Сенсация в Нью-Йорке: Гарсия одолел обидчика Ломаченко, но потерял пояс

В ночь с субботы на воскресенье, с 20 на 21 апреля, в Нью-Йорке состоялся бой между Дэвином Хэйни и Райаном Гарсией. Хэйни должен был защитить титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе.

В Бруклине состоялся вечер бокса, который организовали Эдди Хирн и его компания Matchroom Boxing. Главным событием шоу стал 12-раундовый поединок Дэвина Хейни против Райана Гарсии, пишет 24 канал.

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Отправил в нокдауны в трех раундах

Поединок начался с жестких атак. Первая половина боя казалась более удачной для Хэйни, который продемонстрировал свое мастерство и тактическую хитрость. Однако впоследствии Гарсия вышел на ринг с новой силой, нанося мощные удары.

Кульминацией стали три нокдауна в 7-м, 10-м и 11-м раундах, в которых Гарсия продемонстрировал всю свою силу. Хейни проявил стойкость и мужество, ведь каждый раз поднимался на ноги, но последние раунды он провел действительно истощенным.

После 12 раундов судьи объявили раздельное решение: один судья отдал победу Хейни (112 – 112), два – Гарсии (114 – 110 и 115 – 109). Для Девина Хэйни это стало первым поражением в карьере.

Однако чемпионский пояс WBC, который должен был получить победитель турнира, стал вакантным. Все из-за того, что вес Райана Гарсии на взвешивании превысил лимит категории на 1,45 кг. Именно поэтому он автоматически перестал быть претендентом на пояс и потерял часть гонорара.

В андеркарде дрались Сергей Деревянченко (14 – 5, 10 KO) и Вон Александер (18 – 10– 1, 11 KO). Украинец уверенно победил по очкам.

Перед боем с Хейни Гарсия неоднократно эпатировал болельщиков. На взвешивание он пришел с бутылкой пива и не дождавшись соперника стал на весы. Также во время битвы взглядов 25-летний боксер устраивал разборки с Хэйни. А перед самым поединком он сделал предложение порноактрисе Саванне Бонд.

Напомним, что весной 2023 года Девин Хэйни в скандальном поединке победил Василия Ломаченко.