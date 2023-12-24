Как там не забить: конкурент Мудрика по Челси отличился диким фэйлом в АПЛ – курьезное видео

Рахим Стерлинг показал эталон алчности в середине первого тайма матча с Вулверхэмптоном. Самоуверенность англичанина не позволила "синим" взять очки на выезде.

В чемпионате Англии подошел к завершению 18 тур АПЛ. В последней игре уик-энда лондонский Челси играл на выезде против Вулверхэмптона, пишет 24 канал.

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Первый тайм завершился без голов, но самым громким моментом стал фейл на 32 минуте. Лондонскую команду сильно подвел Рахим Стерлинг, оказавшийся в основе вместо Михаила Мудрика.

Англичанин неожиданно обокрал Гомеша в центре поля и выбежал 3 в 1 против вратаря "волков" Жозе Са. Параллельно с ним бежали Кол Палмер и Николя Джексон, которых никто из соперников не закрывал.

Видео фейла от Стерлинга:

Впрочем, вместо паса на свободного партнера Стерлинг решил самостоятельно переиграть голкипера. Португалец парировал выстрел, а позже забрал мяч в руки после удара Галлахера вторым темпом.

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Возможно, если бы не этот фейл, матч сложился бы по-другому для Челси. В конце концов, лондонцы проиграли 1:2 и остались на десятой строчке. Мудрик же вышел на поле на 59 минуте, но помочь "синим" вырвать хоть очко не смог.

. В этом сезоне Стерлинг наиграл 21 матч за Челси, записав в свой актив 5 голов и три ассиста. В свою очередь, на счету Мудрика 3 мяча и одна результативная передача в 18 играх.