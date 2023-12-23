Ливерпуль – Арсенал 1:1

Голы: Салах, 29 – Магальяес, 5.

В чемпионате Англии 2023-2024 состоялся центральный матч 18 тура АПЛ. На стадионе "Энфилд" встретились лидеры турнирной таблицы – Ливерпуль принимал Арсенал, пишет 24 канал.

По теме В одной компании с Голандом: украинец попал в сборную чемпионата АПЛ

Ударный старт от Арсенала

Перед очной битвой "канониры" опережали мерсисайдцев на один балл. Непроигрыш в этом матче гарантировал бы подопечным Артеты "рождественское чемпионство". С первых минут на матч вышел и украинец Александр Зинченко.

Лондонцы активно начали игру и уже на пятой минуте открыли счет. После подачи Эдегора со штрафного Магальяэс головой пробил Алиссона. До и после этого у Арсенала еще было несколько неплохих моментов.

Впрочем, ближе к середине первого тайма Ливерпуль перехватил инициативу и смог сравнять счет. К сожалению, доля вины в пропущенном голе лежит и на Зинченко.

Салах спокойно разобрался с украинцем на фланге, вошел в площадку и поразил ближний угол ворот Райи. До этого мерсисайдцы могли и на пенальте рассчитывать после игры рукой от Эдегора в собственной площадке. Впрочем, арбитр проигнорировал этот момент.

Читайте также Суперлига против УЕФА: что нужно знать о революции в футболе, которая может убить Лигу чемпионов

Фортуна на стороне Арсенала

После перерыва обе команды периодически создавали опасность у чужих ворот. Игровое преимущество было на стороне хозяев, вырывать три очка они могли после выхода Александера-Арнольда один на один. Впрочем, удар Трента пришелся в перекладину.

Арсенал же старался не отставать. Зинченко также нанес два удара, но один из них пришелся выше ворот, а другой был заблокирован. В конце концов "канониры" устояли и взяли одно очко на "Энфилде".

Турнирное положение в АПЛ

Арсенал становится "рождественским чемпионом" 2023 года, набрав 40 баллов

Ливерпуль и Астон Вилла отстаивают на одно очко, Тоттенхэм – на четыре

также в шести баллах позади идет Манчестер Сити, но подопечные Гвардиолы имеют игру в запасе

свой следующий матч Арсенал проведет 28 декабря дома против Вест Хэма

Ливерпуль же ожидает выезд в Бернли 26 декабря

в этом сезоне Александр Зинченко провел 23 матча во всех турнирах, оформив по одному голу и ассисту

Видеообзор матча Ливерпуль – Арсенал