В чемпіонаті Англії підійшов до завершення 18 тур АПЛ. У останній грі вікенду лондонський Челсі грав на виїзді проти Вулверхемптона, пише 24 канал.

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Перший тайм завершився без голів, але найбільш гучним його моментом став фейл на 32 хвилині. Лондонську команду сильно підвів Рахім Стерлінг, який опинився в основі замість Михайла Мудрика.

Англієць несподівано обікрав Гомеша в центрі поля та вибіг 3 в 1 проти воротаря "вовків" Жозе Са. Паралельно з ним бігли Кол Палмер та Ніколя Джексон, яких ніхто із суперників не закривав.

Відео фейлу від Стерлінга:

Втім замість пасу на вільного партнера Стерлінг вирішив самотужки переграти голкіпера. Португалець парирував постріл, а пізніше забрав м'яч до рук після удару Галлахера другим темпом.

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Можливо, якби не цей фейл, матч склався би по-іншому для Челсі. Зрештою лондонці програли 1:2 та залишились на десятій сходинці. Мудрик же вийшов на поле на 59 хвилині, але допомогти "синім" вирвати бодай очко не зміг.

Довідка. Цього сезону Стерлінг награв 21 матч за Челсі, записавши у свій актив 5 голів та три асисти. У свою чергу на рахунку Мудрика 3 м'ячі та одна результативна передача у 18 іграх.