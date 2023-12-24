Вулверхэмптон – Челси 2:1
Гол: Ламина, 51, Догерти, 90+1 – Нкуну, 90+6
Михаил Мудрик начал матч против "волков" со скамейки запасных. В предыдущем поединке благодаря действиям украинского вингера "синие" получили первую победу за три матча в АПЛ, пишет 24 Канал.
Читайте также Украинцы будут зажигать на Рождество и Новый Год в Англии: расписание матчей наших легионеров в АПЛ
Выигрывает не тот, кто больше атакует
В первом тайме команда Почеттино превосходила хозяев поля. "Пенсионеры" чаще угрожали воротам соперника. Великолепную возможность отличиться на 34-й минуте потерял Рахим Стерлинг, нанесший опасный удар по воротам. Однако голкипер "волков" эффектным сейвом предотвратил гол. До перерыва команды так и не сумели сменить нули на табло.
В начале второго тайма Вулверхэмптон наказал Челси за неиспользованные моменты. Во время розыгрыша углового Марио Ламина выпрыгнул выше всех и ударом головой отправил мяч в сетку ворот "синих". 1:0 – хозяева повели в счете.
Почеттино отреагировал на пропущенный, выпустив на 59-й минуте Мудрика, заменившего нападающего Армандо Броя. Украинец занял свое родное место на левом фланге атаки.
Однако все попытки Мудрика и его партнеров хотя бы сравнять счет разрушались надежной защитой Вулверхэмптона. Более того, в компенсированное время защитник "волков" Мэтт Догерти удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество.
После пропущенного гола игроки Челси очнулись и сумели отквитать один мяч. Результативным ударом отличился Нкуну. Однако на большее "пенсионеров" не хватило времени.
В итоге команда Почеттино потерпела восьмое поражение в чемпионате.
Турнирное положение в АПЛ
- Челси сохранил за собой десятое место в турнирной таблице. В активе "синих" 22 заработанных балла.
- Вулверхэмптон догнал Челси по набранным очкам. "Волки" поднялись на 11 место.
- Свой следующий матч Челси сыграет 27 декабря. Соперником "пенсионеров" будет Кристал Пелас.
Видеообзор матча Вулверхэмптон – Челси