Вулверхэмптон – Челси 2:1

Гол: Ламина, 51, Догерти, 90+1 – Нкуну, 90+6

Михаил Мудрик начал матч против "волков" со скамейки запасных. В предыдущем поединке благодаря действиям украинского вингера "синие" получили первую победу за три матча в АПЛ, пишет 24 Канал.

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Выигрывает не тот, кто больше атакует

В первом тайме команда Почеттино превосходила хозяев поля. "Пенсионеры" чаще угрожали воротам соперника. Великолепную возможность отличиться на 34-й минуте потерял Рахим Стерлинг, нанесший опасный удар по воротам. Однако голкипер "волков" эффектным сейвом предотвратил гол. До перерыва команды так и не сумели сменить нули на табло.

В начале второго тайма Вулверхэмптон наказал Челси за неиспользованные моменты. Во время розыгрыша углового Марио Ламина выпрыгнул выше всех и ударом головой отправил мяч в сетку ворот "синих". 1:0 – хозяева повели в счете.

Почеттино отреагировал на пропущенный, выпустив на 59-й минуте Мудрика, заменившего нападающего Армандо Броя. Украинец занял свое родное место на левом фланге атаки.

Однако все попытки Мудрика и его партнеров хотя бы сравнять счет разрушались надежной защитой Вулверхэмптона. Более того, в компенсированное время защитник "волков" Мэтт Догерти удачно сыграл на добивании и удвоил преимущество.

После пропущенного гола игроки Челси очнулись и сумели отквитать один мяч. Результативным ударом отличился Нкуну. Однако на большее "пенсионеров" не хватило времени.

В итоге команда Почеттино потерпела восьмое поражение в чемпионате.

Турнирное положение в АПЛ

Челси сохранил за собой десятое место в турнирной таблице. В активе "синих" 22 заработанных балла.

Вулверхэмптон догнал Челси по набранным очкам. "Волки" поднялись на 11 место.

Свой следующий матч Челси сыграет 27 декабря. Соперником "пенсионеров" будет Кристал Пелас.

Видеообзор матча Вулверхэмптон – Челси