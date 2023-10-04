"Пока в Украине гибнут люди, РФ не может играть в футбол": экс-игрок Ливерпуля о решении УЕФА

Рагнар Клаван полностью солидарен с украинским народом. Игрок не поддерживает решение ведущих футбольных организаций.

Рагнар Клаван отреагировал на решение вернуть россиян в международные соревнования. Футболист аргументировал свою позицию.

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Разумные мысли в светлой голове

Эстонский исполнитель возмущен тем, что УЕФА допустил сборные России U-17 на международные соревнования. Рагнар Клаван выступил против возвращения российских юношей в мировой и европейский футбол. Игрок убежден, что у страны-агрессора нет никакого морального права выступать на мировой арене. Клаван поддержал Украину, отметив, что ни один уважающий себя сознательный спортсмен не может находиться на "одной сцене" с убийцами.

Мир не всегда можно разделить на белое и черное, но в этой ситуации это так. Пока в Украине ежедневно гибнут невинные люди, ни одна команда или спортсмен из Эстонии не могут участвовать в соревнованиях, где допускают спортсменов из страны-агрессора. Здесь нет оттенков серого ни в словах, ни в действиях,

– сказал.

Условия допуска страны-агрессора к соревнованиям от УЕФА

Европейский футбольный союз отметил, что представители страны-агрессора U-17 не смогут использовать символику своей и гимн, а также матчи с их участием будут проходить на нейтральной территории.

Интересно, что раньше президент УЕФА Александр Чеферин уверял, что Россия вообще не будет допущена к международным соревнованиям, пока в Украине идет война.

Но ряд европейских ассоциаций решили пойти на перекор УЕФА, поэтому заявили, что будут бойкотировать игры против россиян, в частности, к радикальному поступку прибегли такие страны, как: Украина, Англия, Польша, Литва, Латвия, Дания, Финляндия, Швеция, Ирландия, Румыния .

А вот входящие в Исполком УЕФА немцы Ханс-Йоахим Ватцке и Карл-Хайнц Румменигге голосовали за возвращение россиян, поскольку им жалко тамошних детей.