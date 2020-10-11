В честь Надаля назовут улицу в Испании – теннисист помог в борьбе с наводнением
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль не только успевает быть звездой в мировом теннисе, но и помогать родному региону. Местные власти решили отблагодарить теннисиста и его именем назвать одну из улиц города Сан-Лоренс.
Теннисист получил интересную награду за то, что в 2018 году во время наводнения на Мальорке помог местным жителям и властям справиться с погодной катастрофой. Об этом сообщил Tennis World USA.
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Благодарность Надалю за помощь
Кроме финансовой помощи испанец своими руками помогал справиться с последствиями природного катаклизма, от которого пострадало более 35 тысяч человек.
Теннисист предложил пострадавшим от наводнения на время поселиться в его теннисной академии. Кроме переименования улицы в честь Надаля, Рафаэль был отмечен званием "Почетный житель" Сан-Лоренс.
Надаль был одним из первых, кто поддержал людей во время пандемии коронавируса. Он призвал всех спортсменов Испании собрать 11 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Тогда Рафаэля поддержало немало звездных испанцев, среди которых теннисисты Давид Феррер и Гарбине Мугуруса, а также известный вратарь Икер Касильяс.
Добавим, что сегодня, 11 октября, Рафаэль Надаль будет бороться за свой 13-й титул на турнире Ролан Гаррос. Его соперником станет первая ракетка мира Новак Джокович.
Женский финал состоялся 10 октября, где победу сенсационно завоевала 19-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек. Она не отдала соперницам ни одного сета на Открытом чемпионате Франции.
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