В Раде стоя аплодировали Жану Беленюку после триумфа на Олимпиаде: видео оваций
9 сентября 2021 , 14:18Читати новину українською
Источник:24 канал
Жан Беленюк принес Украине единственную золотую медаль на Олимпиаде-2020. За его выступлениями и триумфом в Токио наблюдала вся страна.
После возвращения домой болельщики благодарили атлета за победу. Отметили вклад "слуги народа" в развитие украинского спорта и народные депутаты.
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Нардепы аплодировали стоя
Спикер Дмитрий Разумков пригласил Жана Беленюка для выступления в парламенте.
- Как только он вышел к трибуне парламента нардепы поднялись со своих мест и стоя аплодировали.
Рада стоя аплодировала Беленюку за золото на Олимпиаде: смотрите видео
"Золото" Беленюка на Олимпиаде
- Жан Беленюк поехал на Олимпиаду с целью завоевать золотую медаль игр.
- Он стал единственным украинским спортсменом, которому удалось занять первое место.
- Борец уверенно прошел всю турнирную дистанцию и победил в финале 5:1.
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