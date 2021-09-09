Після повернення додому вболівальники дякували атлету за перемогу. Відзначили вклад "слуги народу" в розвиток українського спорту й народні депутати.
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Нардепи аплодували стоячи
Спікер Дмитро Разумков запросив Жана Беленюка для виступу в парламенті.
- Як тільки той вийшов до трибуни парламенту нардепи піднялись зі своїх місць і стоячи аплодували.
Рада стоячи аплодувала Беленюку за золото на Олімпіаді: дивіться відео
"Золото" Беленюка на Олімпіаді
- Жан Беленюк поїхав на Олімпіаду з метою завоювати золоту медаль ігор.
- Він став єдиним українським спортсменом, який зміг посісти перше місце.
- Борець впевнено пройшов усю турнірну дистанцію та переміг у фіналі 5:1.
Детальніше Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль на Олімпіаді-2020