После возвращения домой болельщики благодарили атлета за победу. Отметили вклад "слуги народа" в развитие украинского спорта и народные депутаты.

Читайте также Казалось, что это роковой день, – Беленюк показал, как травмировался перед Олимпиадой

Нардепы аплодировали стоя

Спикер Дмитрий Разумков пригласил Жана Беленюка для выступления в парламенте.

  • Как только он вышел к трибуне парламента нардепы поднялись со своих мест и стоя аплодировали.

Рада стоя аплодировала Беленюку за золото на Олимпиаде: смотрите видео

"Золото" Беленюка на Олимпиаде

  • Жан Беленюк поехал на Олимпиаду с целью завоевать золотую медаль игр.
  • Он стал единственным украинским спортсменом, которому удалось занять первое место.
  • Борец уверенно прошел всю турнирную дистанцию и победил в финале 5:1.

Подробнее Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль на Олимпиаде-2020