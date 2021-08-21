Мы всегда стоим перед выбором – сдаться или продолжить борьбу

За 3 недели до старта на Олимпийских играх Жан Беленюк вывихнул плечо. Но, несмотря на травму, Беленюку удалось завоевать "золото" Олимпиады.

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Жан признался, что запомнит навсегда день, когда он получил травму. По словам борца, тогда ему казалось, что это роковой день его жизни, ведь его мечте пришел конец.

Борец рассказал, что решил не сдаваться и несмотря на трудности получил награду. Жан отметил, что продолжить борьбу – это выбор сильных.

Текст публикации Жана Беленюка

12.07.21 – день, который запомню точно на всю жизнь. День, который в последствии меня многому научил, но на тот момент мне казалось, что это фатальный день в моей жизни..

Мне казалось, что он растоптал мои мечты, что он умножил на ноль годы тяжелой работы.. единственный вопрос, который меня в тот момент интересовал: "за что!?"

Но большое видится лишь на расстоянии! Оглядываясь назад, понимаю, что возможно так было и необходимо! Это тот случай, когда поговорка: "то, что нас не убивает, делает нас сильнее" обретает абсолютно новое значение, не какую-то абстракцию, которые сложно осязать, а вполне реальные черты. Но как же тяжело осознать в себе возможность стать сильнее, когда хочется смириться с реальностью и просто уйти в забвение.. Ведь в момент когда нам плохо, больно, так хочется, чтобы тебя просто пожалели и ничего не требовали взамен.



Мы всегда стоим перед выбором – сдаться, либо продолжить борьбу! Продолжайте – это выбор сильных, за который вас никто не посмеет укорить! И в первую очередь Ты сам.

В финале греко-римской борьбы в весовой категории до 87 килограммов Беленюк одолел венгра Виктора Леринца. Окрыленный победой Жан эффектно исполнил гопак.