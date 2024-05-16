Недавно на вокзале был остановлен футболист Хуста Николай Сираш, которого доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и он некоторое время был без связи. Теперь же стало известно о еще одном случае.

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Глобальная угроза проведения футбольных соревнований

Журналист Владимир Зверов сообщил, что работники ТЦК задержали арбитра ПФЛ в Одессе прямо с поезда. Имя его не называется, но это произошло, когда рефери ехал судить матч любителей.

Несколько дней он провел в военкомате, однако впоследствии судью таки отпустили. Сейчас он находится у себя дома, но история стала прецедентом и о ней уже говорят в УАФ.

Арбитры у нас не имеют брони от мобилизации. Они не имеют вообще никакой потенциальной возможности получить бронь от УАФ, потому что они не являются сотрудниками этой организации. Они – ФОП, просто сотрудничают с УАФ. Эта ситуация сейчас, мягко говоря, напрягает многих арбитров,

– рассказал Зверов.

Он отметил, что вряд ли мобилизуют арбитров УПЛ, но судьи Первой и Второй лиги сейчас задают много вопросов своему руководству, ведь не знают как будут работать дальше. Также журналист поднял вопрос будущего украинского футбола, ведь проведение национального чемпионата может оказаться под угрозой.

"И вообще относительно их статуса. 300 арбитров в целом во всех лигах украинских. Если арбитров мобилизуют, то где-то надо будет искать новых людей, новых арбитров. Вот это глобальный вопрос, который уже давно обсуждается, но так сильно не поднимается на публику. Все же говорят о новом законе, как он будет работать, как он будет работать на практике. И вопрос в том, как этот закон повлияет на футбол.

Футбол может потерять игроков, арбитров и кучу людей, которые это все обслуживают. В межсезонье, в том числе руководству УАФ, нужно где-то проводить какие-то консультации, принимать какие-то решения и глобально ставить вопрос, что делать дальше с футболом", – резюмировал Владимир.

Важно. На данный момент бронирование от мобилизации имеют чуть больше, чем 40 спортивных организаций. Среди них 6 клубов УПЛ: Динамо, Шахтер, Оболонь, Днепр-1, Кривбасс и Заря. Недавно к ним присоединился также действующий лидер Первой Лиги Карпаты. Всех их признали критически важной инфраструктурой для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности.

Отметим, что накануне на Закарпатье работники ТЦК также задержали вице-чемпиона Украины по спидвею Виталия Лысака. Это произошло на вокзале в Мукачево.