Она может не обойти также и профессиональных футболистов. Подтверждением этому является недавнее задержание работниками ТЦК на вокзале игрока Хуста Николая Сираша.

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Какой клуб получил бронь

Забронированными от мобилизации в украинском футболе были только 6 клубов УПЛ: Динамо, Шахтер, Оболонь, Днепр-1, Кривбасс и Заря. Все они были признаны организациями, которые критически важны для функционирования экономики Украины и обеспечения жизнедеятельности.

Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в своем приказе, к ним отныне присоединился еще один клуб. Им стал лидер Первой лиги – Карпаты.

Что дает такой статус Организация, которая признана критически важной, позволяет бронировать от мобилизации 50 процентов военнообязанных работников, при надлежащем обосновании эта доля может быть увеличена.

Напомним, что забронированными от мобилизации также работники УАФ и УПЛ, а всего же список насчитывает чуть больше, чем 40 спортивных организаций.

Карпаты в сезоне-2023/2024