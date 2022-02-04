Бех-Романчук: Я рассчитывала, что пробегу быстрее

В эксклюзивном интервью для сайта 24 канала спортсменка рассказала о начале сезона. Прыгунья в длину оценила свои выступления в новом сезоне.

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Уже традиционно сезон для Марины начинается не с коронной дисциплины, а с бега на 60 метров. На турнире "Рождественские старты" в Киеве Бех-Романчук в беге на 60 метров заняла 4 место. Ее результат – 7,63 секунды.

На чемпионате Украины в Сумах ей удалось улучшить свои показатели, однако позиция осталась неизменной. С результатом 7,59 секунды в финале Марина стала четвертой.

"Уже фактически три года я так начинаю сезон. В моем основном виде, прыжках в длину, нужна скорость, нужен именно спринт. Скажем так, эта дисциплина максимально приближена к моему виду. Для того чтобы развить скорость – мы над ней работаем, точнее стараемся уделять этому время. Соответственно начинаем именно с этой дистанции, чтобы втянуться в сезон", – сказала спортсменка.

Это уже второй старт в спринте для меня в этом году. Поскольку этот сезон послеолимпийский, то еще немножечко восстанавливаемся. Пытаемся попробовать побыть в другой дистанции, чтобы также разгрузить мозги,

– отметила прыгунья.

Своим выступлением в Киеве легкоатлетка не довольна.

"Я рассчитывала, что пробегу быстрее, но в связи с определенными обстоятельствами этого не получилось. Мы в предыдущем месяце мало сделали скоростной работы. Наш акцент был направлен на прыжковый объем, мы с этим связываем то, что секунды были не такими, как мы хотели. Надеемся, что за две недели мы немножечко поработаем над скоростным аспектом", – отметила Марина.

Также Бех-Романчук рассказала о готовности к новому сезону.

"Пока трудно сказать, больше смогу оценивать, когда зайду в свой сектор. На тренировке я ни одного прыжка не сделала, ни одного разбега. Мы это планируем начать после этих стартов. Тогда будем видеть, что, как и куда. Осознание того, насколько ты готов, приходит тогда, когда ты заходишь в сектор. Уже тогда прорисовывается какая-то картина", – подчеркнула спортсменка.

Вниманию! Полное интервью с Мариной Бех-Романчук читайте на сайте 24 канала по ссылке.

Марина Бех-Романчук: главное о спортсменке