Бех-Романчук: Я розраховувала, що пробіжу швидше

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу спортсменка розповіла про початок сезону. Стрибунка у довжину оцінила свої виступи у новому сезоні.

Варте уваги "Показала пружні стегна" чи "оголила груди": Бех-Романчук про голосні заголовки ЗМІ

Вже традиційно сезон для Марини розпочинається не з коронної дисципліни, а з бігу на 60 метрів. На турнірі "Різдвяні старти" у Києві Бех-Романчук в бігу на 60 метрів посіла 4 місце. Її результат – 7,63 секунди.

На чемпіонаті України у Сумах їй вдалося покращити свої показники, проте позиція залишилася незмінною. З результатом 7,59 секунди в фіналі Марина стала четвертою.

"Вже фактично три роки я так розпочинаю сезон. У моєму основному виді, стрибках у довжину, потрібна швидкість, потрібен саме спринт. Скажемо так, ця дисципліна максимально наближена до мого виду. Для того, щоб розвинути швидкість – ми над нею працюємо, точніше намагаємося приділяти цьому час. Відповідно розпочинаємо саме з цієї дистанції, щоб втягнутися у сезон", – сказала спортсменка.

Це вже другий старт у спринті для мене у цьому році. Оскільки цей сезон післяолімпійський, то ще трішечки відновлюємося. Намагаємося спробувати побути в іншій дистанції, щоб також розвантажити мізки,

– наголосила стрибунка.

Своїм виступом у Києві легкоатлетка не задоволена.

"Я розраховувала, що пробіжу швидше, але у зв'язку з певними обставинами цього не вийшло. Ми в попередньому місяці мало зробили швидкісної роботи. Наш акцент був направлений на стрибковий об'єм, то ми з цим пов'язуємо те, що секунди були не такими, як ми хотіли. Сподіваємося, що за два тижні ми трішечки попрацюємо над швидкісним аспектом", – зазначила Марина.

Також Бех-Романчук розповіла про готовність до нового сезону.

"Поки важко сказати, більше зможу оцінювати, коли зайду у свій сектор. На тренуванні я жодного стрибка не зробила, жодного розбігу. Ми це плануємо почати після цих стартів. Тоді будемо бачити, що, як і куди. Усвідомлення того, наскільки ти готовий приходить тоді, коли ти заходиш у сектор. Вже тоді промальовується якась картина", – наголосила спортсменка.

До уваги! Повне інтерв'ю з Мариною Бех-Романчук читайте на сайті 24 каналу за посиланням.

Марина Бех-Романчук: головне про спортсменку