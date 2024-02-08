Это произошло из-за травмы британского боксера. Он получил глубокое рассечение в спарринге против хорвата Агрона Смакичи.

Читайте также Я им благодарен, – Усик назвал страны, в которых фанаты лучше всего разбираются в боксе

Усик находится в невероятной физической форме

На тот момент соперники уже выходили на пик своей формы в тренировочных лагерях. Украинский боксер Александр Усик показал, как он готовился к битве с Тайсоном Фьюри.

Он опубликовал видео, в котором выдерживает серию ударов в живот. На нем видно, что украинец был уже полностью готов физически к бою за абсолют, а также особое внимание уделял прессу, чтобы держать мощные удары от "Жадного пуза".

Смотрите видео с тренировки Усика

Отметим, что битва за звание первого абсолюта в эпоху четырех поясов в хевивейте была перенесена на 18 мая. Место встречи не изменилось – столица Саудовской Аравии.

Интересно. Накануне Усик записал послание Фьюри. В нем украинец пообещал своему будущему сопернику, что не даст ему покоя.