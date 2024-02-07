Свой следующий бой он должен был провести в Саудовской Аравии 17 февраля против Тайсона Фьюри. Из-за травмы британца поединок за звание абсолютного чемпиона мира пришлось перенести на 18 мая, однако место битвы останется неизменным.

Читайте также "Как великий Ломаченко": известный тренер назвал фаворита боя за абсолют Усик – Фьюри

Страны-лидеры в знаниях по боксу

Украинский чемпион поделился мнением относительно экспертности фанатов бокса в разных странах. Он назвал нации, которые, по его мнению, лучше всего разбираются в этом виде спорта.

Мне нравится Великобритания, мне нравятся британские фанаты. Мне нравится, что они очень хорошо разбираются в боксе. Прям вообще капец как разбираются! Я думаю, фанаты из Великобритании и Мексики прямо конкретно разбираются в боксе. Я им благодарен,

– заявил Усик.

Отметим, что в течение профессиональной карьеры Александр Усик трижды дрался в Великобритании. В Мексике ему не приходилось выходить в ринг, однако первым соперником среди профессионалов был именно мексиканец – Фелипе Ромеро.

Интересно. Александра Усика объединяют теплые воспоминания с Великобританией также из-за Олимпиады-2012 в Лондоне. Он стал триумфатором Игр, победив в финале Клементе Руссо.