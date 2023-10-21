С началом полномасштабной войны в Украине УЕФА отстранил от международных соревнований клубы и сборные из России. Организация заявляет, что не планирует возвращать представителей террористов до окончания войны.

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Впрочем, иногда УЕФА идет на уступки России. Очередная зашкварная ситуация произошла по итогам матча Литва – Сербия (1:3), прошедшего в сентябре этого года в рамках отбора на Евро-2024.

Во время матча фанаты хозяев скандировали кричалку в честь президента России "Путин – х*йло". УЕФА решил вступиться за обиженного диктатора и оштрафовал федерацию футбола Литвы на 10 тысяч евро.

Однако за своих болельщиков вступился хавбек Юстас Ласицкас, играющий за Олимпию. Футболист попросил фанатов продолжать скандировать кричалку о Путине, а он с командой готовы оплатить штраф с премий.

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Отметим, что Литва уже упустила любые шансы квалифицироваться на Евро-2024. Подопечные Янкаускаса набрали 6 очков в семи играх и занимают четвертое место в группе Венгрии, Сербии, Черногории и Болгарии.

Справка. Песня "Путин – х*йло" была основана в 2014 году после начала войны России против Украины. Впервые была исполнена фанатами Металлиста и Шахтера накануне очной встречи. Приобрела популярность на стадионах Украины и дружественных к нашей стране государств, став популярным мэмом.