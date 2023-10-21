З початком повномасштабної війни в Україні УЄФА відсторонив від міжнародних змагань клуби та збірні з Росії. Організація заявляє, що не планує повертати представників терористів до закінчення війни.

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Втім, інколи УЄФА йде на поступки Росії. Чергова зашкварна ситуація сталась за підсумками матчу Литва – Сербія (1:3), який пройшов у вересні цього року в рамках відбору на Євро-2024.

Під час матчу фанати господарів скандували кричалку на честь президента Росії "Путін – х*йло". УЄФА ж вирішив вступитись за ображеного диктатора та оштрафував федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро.

Проте за своїх вболівальників вступився хавбек Юстас Ласіцкас, який грає за словенську Олімпію. Футболіст попросив фанатів продовжувати скандувати кричалку про Путіна, а він з командою готові оплатити штраф з премій.

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Відзначимо, що Литва вже втратила будь-які шанси кваліфікуватись на Євро-2024. Підопічні Янкаускаса набрали 6 очок у семи іграх та посідають четверте місце у групі з Угорщиною, Сербією, Чорногорією та Болгарією.

Довідка. Пісня "Путін – х*йло" була заснована у 2014 році після початку війни Росії проти України. Вперше була виконана фанатами Металіста та Шахтаря напередодні очної зустрічі. Набула популярності на стадіонах України та дружніх до нашої країни держав, ставши популярним мемом.