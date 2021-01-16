В пятницу, 15 января, Барселона одержала очередную победу в Евролиге. На этот раз их "жертвой" стало московское ЦСКА, а за испанцев сыграл украинский баскетболист Артем Пустовой.

Испанской Барселоне удалось одержать важную победу и вплотную приблизиться к лидеру Евролиги, которым как раз является ЦСКА – 75:88 в пользу команды Артема Пустового, пишет 24 канал.

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Уверенная победа

Российский клуб лучше стартовал во встрече, одержав победу в первой четверти – 25:20. Все остальные четверти уже были за испанским соперником – 16:22, 15:22 и 19:24.

Сам украинец провел на площадке 13 минут и 19 секунд, за это время Пустовой набрал 2 очка (1/2 бросков с игры). Также осуществил два подбора, один перехват, один блок-шот и еще три персональные фолы.

Лучшим баскетболистом встречи стал американский разыгрывающий Майк Джеймс – 18 очков. После этой победы Барселона приблизилась к ЦСКА на расстояние одной победы – 14 против 15-ти. Тройку лидеров замыкает мадридский Реал – 12 побед и два матча в запасе.

Добавим, что это уже вторая подряд победа Барселоны над российскими клубами. Тремя днями ранее испанцы обыграли Химки – 75:87. Тогда украинец провел на площадке 13 минут и 43 секунды. За это время баскетболист испанского клуба набрал 5 очков, реализовав 1 двухочковый и 3 штрафных броска. Также в активе игрока сборной Украины 5 подборов и 2 результативные передачи.

ЦСКА – Барселона видеообзор