Баскетболистка сборной Украины Ольга Яцковец провела хороший матч в чемпионате Швейцарии. Ее фантастический дабл-дабл позволил Винтертуру одержать важную победу.

Нападающая Ольга Яцковец в очередной раз стала лучшей баскетболисткой в составе Винтертура. Ее команда одержала победу на выезде над Женевой – 87:64, пишет 24 канал.

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Лучшая в Швейцарии

Баскетболистка в перенесенном матче 3-го тура чемпионата Швейцарии продемонстрировала феерическую результативность за 38 минут и 40 секунд на площадке. За это время украинка набрала 30 очков, став самой результативной во встрече. Также украинский форвард сделала одну передачу, 14 подборов. В ее пассиве 4 потери и 2 персональных фола.

Винтертуру удалось в первых трех четвертях одержать победу – 24: 25, 23: 28 и 14: 20 соответственно. Последняя четверть была за хозяевами паркета – 26: 21.

После победы Винтертур занимает 3 место, в их активе 18 очков. Такое же количество пунктов и у Женевы, которая находится сразу за их спиной. С 26 очками уверенно лидирует Фрибур.

Следующий матч швейцарский клуб проведет 17 января против Порте дю Солей.