У п'ятницю, 15 січня, Барселона здобула чергову перемогу у Євролізі. Цього разу їх "жертвою" стало московське ЦСКА, а за іспанців зіграв український баскетболіст Артем Пустовий.

Іспанській Барселоні вдалось здобути важливу перемогу та впритул наблизитись до лідера Євроліги, яким якраз є ЦСКА – 75:88 на користь команди Артема Пустового, пише 24 канал.

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Впевнена перемога

Російський клуб краще стартував у зустрічі, здобувши перемогу у першій чверті – 25:20. Всі інші чверті вже були за іспанським суперником – 16:22, 15:22 та 19:24.

Сам українець провів на майданчику 13 хвилин та 19 секунд, за цей час Пустовий набрав 2 очка (1/2 кидків з гри) Також здійснив два підбирання, одне перехоплення, один блок-шот, а також три персональні фоли.

Найкращим баскетболістом зустрічі став американський розігруючий Майк Джеймс – 18 очок. Після цієї перемоги Барселона наблизилася до ЦСКА на відстань однієї перемоги – 14 проти 15-ти. Трійку лідерів замикає мадридський Реал – 12 перемог і два матчі у запасі.

Додамо, що це вже друга поспіль звитяга Барселони над російськими клубами. Трьома днями раніше іспанці обіграли Хімки – 75:87. Тоді українець провів на майданчику 13 хвилин та 43 секунди. За цей час баскетболіст іспанського клубу набрав 5 очок, реалізувавши 1 двоочковий і 3 штрафні кидки. Також у активі гравця збірної України 5 підбирань та 2 результативні передачі.

ЦСКА – Барселона відеоогляд