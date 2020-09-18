Главный наставник "Вереса" Юрий Вирт крайне недоволен организаторами жеребьевки Кубка Украины. Тренер жалуется на то, что его команда за два дня проехала 2,5 тысячи километров.

Юрий Вирт прокомментировал победу во втором раунде Кубка Украины против "Альянса", где команда 46-летнего специалиста разгромила соперника 3:0, сообщает Sport.ua.

К теме: Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/16 финала

Недовольство тренера

По словам наставника, команду ждала сложная дорога в Ахтырку, которая добавила еще трудностей перед сложным матчем. За два дня его футболисты проехали около 2,5 тысячи километров, что является недопустимым для такого короткого времени. Вирт отметил, что скорее всего организаторам нужно подтянуть свои знания по географии.

Вирт в комментарии расточал комплименты в сторону соперника, отметив, что "Альянс" – хорошая команда. Но в этом матче не показала всех своих возможностей, создав лишь два опасных момента.

Тренер не слишком доволен игрой своих футболистов в первом тайме, которые никак не могли превратить свои моменты в голы. А вот во второй 45-минутке сыграли так, как просил об этом Вирт в перерыве.

Главный тренер отметил, что в команде есть определенные кадровые проблемы, но ребята показали, что умеют побеждать сильных соперников. Теперь Юрий Вирт надеется, что в ближайших матчах "Верес" сможет сыграть при поддержке родных болельщиков на трибунах.

Интересно! Юрий Вирт – один из самых успешных тренеров ровненской команды. Под руководством 46-летнего специалиста в 2017 году "Верес" вышел в УПЛ, а в 2020 году после ребрендинга в Первую лигу. Клуб успешно стартовал в новом сезоне 2020/21, "Верес" победил "Черкасский Днепр" в Кубке Украины (5:0).

Добавим, что Юрий Вирт мог покинуть "Верес", но неожиданно изменил решение и подписал новый контракт с ровненским клубом. Новое соглашение рассчитано на 2 года.