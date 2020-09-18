Нехай в УАФ вивчать географію: тренер Вірт звинуватив організаторів жеребкування Кубка України
Головний наставник "Вереса" Юрій Вірт вкрай незадоволений організаторами жеребкування Кубка України. Тренер жаліється на те, що його команда за два дні проїхала 2,5 тисячі кілометрів.
Юрій Вірт прокоментував перемогу у другому раунді Кубка України проти "Альянсу", де команда 46-річного фахівця розгромила суперника 3:0, повідомляє Sport.ua.
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Невдоволення тренера
За словами наставника, на команду чекала складна дорога в Охтирку, яка додала ще труднощів перед складним матчем. За два дні його футболісти проїхали близько 2,5 тисяч кілометрів, що є неприпустимим для такого короткого часу. Вірт наголосив, що швидше за все організаторам потрібно підтягнути свої знання з географії.
Вірт у коментарі був щедрим на компліменти у сторону суперника, зазначивши, що "Альянс" – хороша команда. Але у цьому матчі не показала всіх своїх можливостей, створивши лише два небезпечних моменти.
Тренер не надто задоволений грою своїх футболістів у першому таймі, які ніяк не могли перетворити свої моменти у голи. А от у другій 45-хвилинці зіграли так, як просив про це Вірт у перерві.
Головний тренер наголосив, що у команді є певні кадрові проблеми, але хлопців показали, що вміють перемагати сильних суперників. Тепер Юрій Вірт сподівається, що у найближчих матчах "Верес" зможе зіграти при підтримці рідних вболівальників на трибунах.