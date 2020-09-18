Головний наставник "Вереса" Юрій Вірт вкрай незадоволений організаторами жеребкування Кубка України. Тренер жаліється на те, що його команда за два дні проїхала 2,5 тисячі кілометрів.

Юрій Вірт прокоментував перемогу у другому раунді Кубка України проти "Альянсу", де команда 46-річного фахівця розгромила суперника 3:0, повідомляє Sport.ua.

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Невдоволення тренера

За словами наставника, на команду чекала складна дорога в Охтирку, яка додала ще труднощів перед складним матчем. За два дні його футболісти проїхали близько 2,5 тисяч кілометрів, що є неприпустимим для такого короткого часу. Вірт наголосив, що швидше за все організаторам потрібно підтягнути свої знання з географії.

Вірт у коментарі був щедрим на компліменти у сторону суперника, зазначивши, що "Альянс" – хороша команда. Але у цьому матчі не показала всіх своїх можливостей, створивши лише два небезпечних моменти.

Тренер не надто задоволений грою своїх футболістів у першому таймі, які ніяк не могли перетворити свої моменти у голи. А от у другій 45-хвилинці зіграли так, як просив про це Вірт у перерві.

Головний тренер наголосив, що у команді є певні кадрові проблеми, але хлопців показали, що вміють перемагати сильних суперників. Тепер Юрій Вірт сподівається, що у найближчих матчах "Верес" зможе зіграти при підтримці рідних вболівальників на трибунах.