Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о возможных изменениях в менеджменте киевского Динамо.

Данную информацию он озвучил в авторской программе "Денисов Time" на ютубе.

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Мы прекрасно знаем любовь Мирчи Луческу к латиноамериканским футболистам. По имеющейся у меня информации, Игорь Суркис сейчас ведет переговоры с Евгением Красниковым, который прекрасно знает латиноамериканский трансферный рынок. Президент Динамо хочет снова сотрудничать с ним, но не так, как это было раньше, а сессионно.

"Поэтому, вполне вероятно, что свежая кровь для Динамо в зимнее межсезонье будет из Латинской Америки. Такая вероятность существует уже не на уровне домыслов, а на уровне переговоров с человеком, который может с этим помочь", – отметил Денисов.

Что известно о карьере Красникова в Динамо

Красников работал в Динамо с 2018 года и покинул киевский клуб в августе 2020-го.

В киевском клубе 45-летний специалист занимался трансферами. Его вектор – Латинская Америка. Красников известен по работе в харьковском Металлисте.

Прежде чем стать вице-президентом Динамо, Красников занимал пост главы Харьковской областной федерации футбола и консультировал Днепр.

В 2013 году решением CAS Красников был отстранен от футбола на пять лет за организацию договорного матча. Спустя два года КДК ФФУ снял дисквалификацию.