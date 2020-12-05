Суркис ведет переговоры с топ-менеджером о возвращении в Динамо
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал о возможных изменениях в менеджменте киевского Динамо.
Данную информацию он озвучил в авторской программе "Денисов Time" на ютубе.
Смотрите также Топ-менеджер покидает "Динамо"
Мы прекрасно знаем любовь Мирчи Луческу к латиноамериканским футболистам. По имеющейся у меня информации, Игорь Суркис сейчас ведет переговоры с Евгением Красниковым, который прекрасно знает латиноамериканский трансферный рынок. Президент Динамо хочет снова сотрудничать с ним, но не так, как это было раньше, а сессионно.
"Поэтому, вполне вероятно, что свежая кровь для Динамо в зимнее межсезонье будет из Латинской Америки. Такая вероятность существует уже не на уровне домыслов, а на уровне переговоров с человеком, который может с этим помочь", – отметил Денисов.
Что известно о карьере Красникова в Динамо
Красников работал в Динамо с 2018 года и покинул киевский клуб в августе 2020-го.
В киевском клубе 45-летний специалист занимался трансферами. Его вектор – Латинская Америка. Красников известен по работе в харьковском Металлисте.
Прежде чем стать вице-президентом Динамо, Красников занимал пост главы Харьковской областной федерации футбола и консультировал Днепр.
В 2013 году решением CAS Красников был отстранен от футбола на пять лет за организацию договорного матча. Спустя два года КДК ФФУ снял дисквалификацию.
Поделиться новостью
-
Монзуль попала в странный курьез: Качараба похвалил работу арбитра из Украинысегодня , 10:43
-
Стало известно, почему УЕФА засчитал Украине техническое поражение в матче со Швейцарией30 ноября , 19:05
-
До слез: Месси посвятил красивый гол Марадоне и получил за это желтую карточку – видео29 ноября , 21:21