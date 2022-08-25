Пусть идет в конец очереди с другими неудачниками, – Фьюри о желании Уайлдера сразиться с Усиком

Похоже, что Тайсон Фьюри все же отложит свою пенсию на потом. Он заинтересован в поединке против непобедимого Александра Усика.

Фьюри жестоко ответил Уайлдеру

"Цыганский король" ответил бывшему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру, желающему провести бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

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Скажите этому бездомному, чтобы он шел в конец очереди с остальными неудачниками! Не забывайте, когда мы в последний раз видели эту бомбу, ее нужно было соскоблить с ринга в Лас-Вегасе,

– сказал Фьюри.

Напомним, что 20 августа Александр Усик успешно защитил свои титулы WBA, WBO и IBF, отобранные им у Энтони Джошуа в сентябре 2021 года.

После своей победы над Джошуа украинец обратился к Тайсону, он попросил его подождать с пенсией. Тот мгновенно ответил, но дерзко заявил, что бой Усик – Джошуа 2 был не из лучших.

Тайсон требует космический гонорар