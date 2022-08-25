Пусть идет в конец очереди с другими неудачниками, – Фьюри о желании Уайлдера сразиться с Усиком
Источник:твитер Майкла Бенсона
Похоже, что Тайсон Фьюри все же отложит свою пенсию на потом. Он заинтересован в поединке против непобедимого Александра Усика.
Фьюри жестоко ответил Уайлдеру
"Цыганский король" ответил бывшему чемпиону мира Деонтею Уайлдеру, желающему провести бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
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Скажите этому бездомному, чтобы он шел в конец очереди с остальными неудачниками! Не забывайте, когда мы в последний раз видели эту бомбу, ее нужно было соскоблить с ринга в Лас-Вегасе,
– сказал Фьюри.
Напомним, что 20 августа Александр Усик успешно защитил свои титулы WBA, WBO и IBF, отобранные им у Энтони Джошуа в сентябре 2021 года.
После своей победы над Джошуа украинец обратился к Тайсону, он попросил его подождать с пенсией. Тот мгновенно ответил, но дерзко заявил, что бой Усик – Джошуа 2 был не из лучших.
Тайсон требует космический гонорар
- Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился своим мнением о возможном противостоянии Александра с Тайсоном. Он отметил, что "Цыганский король" должен принять окончательное решение к этой пятнице, 26 августа.
- По его словам, бой могут провести в конце этого года или в начале 2023-го.
- Фьюри заявил, что выйдет на ринг, если ему заплатят полмиллиарда долларов.
- Напомним, что Тайсон заговорил об окончании карьеры после поединка против Диллиана Уайта. Однако 9 августа он обратился к своим поклонникам с сообщением о возвращении на ринг. Но через три дня после этого заявления он сказал, что идет из бокса.