Ф'юрі жорстоко відповів Уайлдеру

"Циганський король" відповів колишньому чемпіону світу Деонтею Уайлдеру, який хоче провести бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком.

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Скажіть цьому безхатьку, щоб він йшов у кінець черги з рештою невдах! Не забувайте, коли ми востаннє ми бачили цю бомбу, її потрібно було зішкребти з рингу в Лас-Вегасі,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що 20 серпня Олександр Усик успішно захистив свої титули WBA, WBO та IBF, які він відібрав в Ентоні Джошуа у вересні 2021 року.

Після своєї перемоги над Джошуа, українець звернувся до Тайсона, він попросив його зачекати з пенсією. Той миттєво відповів, та зухвало заявив, що бій Усик – Джошуа 2 був не з кращих.

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