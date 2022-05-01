Хайдук – Шахтер 3:3

Голы: Любичич, 10, 80. Лазер, 49 – Топалов, 59, Стасюк, 74, Борячук. 90+1

Футболисты Шахтера традиционно вышли на игру в символических футболках. На этот раз "горняки" были одеты в футболки с призывом "Сохраните Мариуполь", пишет 24 канал.

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Для команды Роберто Де Дзерби этот поединок стал пятым в рамках благотворительного турне в поддержку Украины.

Начало матча было за хорватами, уже на 10-й минуте размочившими нули на табло. Голом отличился Любичич – 1:0.

Именно с таким минимальным счетом команды ушли на отдых.

После перерыва хозяева удвоили свое преимущество благодаря точному удару Лазера – 2:0.

Однако ровно через 10 минут "горняки" отквитали один мяч. Топалов забил первый гол Шахтера в этой встрече – 2:1.

Еще через 20 минут счет на табло стал уже равным – 2:2. Стасюк огорчил голкипера Хайдука.

Недолго мировой счёт продержался в матче. На 80-й минуте Любичич оформил дубль – 3:2. Казалось, хорваты празднуют победу над украинским клубом. Но футболисты Шахтера не опустили руки и вырвали у соперника мировую – 3:3. Уже в компенсированное к матчу время отличился Борячук.

Шахтер расписал свою первую мировую в благотворительном турне.