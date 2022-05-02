Справедливое решение УЕФА

Ассоциация определилась с будущей судьбой российских команд в еврокубках и других соревнованиях под эгидой УЕФА. Дисквалификация россиян продолжается.

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Ни одна команда страны-врага не смогла обойти бан. Женская футбольная сборная не будет участвовать в чемпионате Европы-2022. Вместо нее на евро поедет Португалия, которая в плей-офф квалификации как раз уступила Россию.

Следующий сезон в еврокубках пройдет без российских клубов. Фанаты Зенита и московского Динамо схватились за голову от такого справедливого решения УЕФА.

Кроме того, в сезоне 2022/23 Россия получит 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских команд и 1,750 – для женских (наименьший показатель российских клубов за последние 5 сезонов).

Футзал России пошел в след за "русским военным кораблем"

Пострадал также футзал. Женская сборная, пробившаяся в "Финал четырех", в нем таки не сыграет. Ее место займет Венгрия, которая даст достойное сражение Украине, Испании и Португалии.

Российские клубы пролетели мимо футзальной Лиги чемпионов в новом сезоне.

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