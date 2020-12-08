ПСЖ расторг контракт с вингером Хесе Родригесом из-за секс-скандала с его участием. Руководство клуба осталось недовольно тем, что личная жизнь футболиста стала достоянием общественности.

Испанец разошелся со своей женой, Аурой Руис, ради ее подруги и коллеги в модельном бизнесе Росио Амар. Об этом сообщает The Sun.

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Как возник конфликт

Конфликт между Хэсе и его женой стал публичным на съемках реалити-шоу La casa fuerte. В своем Инстаграме любовница футболиста рассказала, что имела интимные отношения с Родригесом в одном из ночных клубов Мадрида.

Эта ситуация, как и участие в Хэсе вечеринке без средств защиты против коронавируса, повлияли на решение президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаифи разорвать контракт с игроком, который сыграл за парижан 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола после прихода в 2016 году.

Фото жены:

Фото любовницы:​

Что известно о Хесе Родригесе