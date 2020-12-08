В чемпионате Ирана был забит довольно курьезный гол. Его записали как автогол вратаря, но все для того, чтобы мяч оказался в воротах, сделал Мехран Голрази.

Это произошло в матче между командами Гол Гохари и Пейкан. Уже на 3-й минуте гости вышли вперед. А на 7-й минуте был забит и второй гол, который оказался довольно курьезным, пишет 24 канал.

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Мехран Голрази решил вбросить аут. До ворот было метров 40. Игрок решил сделать это по-особенному – перед броском осуществить переднее сальто. Благодаря этому сила броска увеличивается, и мяч может пролететь значительно дальше.

Так произошло и в этом случае. Мяч после броска Голрази долетел до штрафной. И летел в ворота. Голкипер Гол Гохари ошибся в этом эпизоде, не рассчитав траекторию полета мяча. И в последний момент задел его. Это была роковая ошибка.

По правилам футбола, если никто не дотронулся до мяча после вбрасывания из аута, гол бы не засчитали. А так прикосновение Алиреза Хагиги изменило ситуацию.

Видео курьезного гола после вбрасывания аута

Стоит добавить, что иранцы не первый раз так бросают ауты. Похожая попытка была и на Чемпионате мира 2018 года в матче против Испании в исполнении Милана Мохаммади.