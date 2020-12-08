ПСЖ вигнав вихованця Реала через секс-скандал: замішані гарячі красуні – фото
ПСЖ розірвав контракт з вінгером Хесе Родрігесом через секс-скандал за його участю. Керівництво клубу залишилося незадоволене тим, що особисте життя футболіста стало надбанням громадськості.
Іспанець розійшовся зі своєю дружиною, Аурою Руїс, заради її подруги та колеги в модельному бізнесі Росіо Амар. Про це повідомляє The Sun.
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Як виник конфлікт
Конфлікт між Хесе та його дружиною став публічним на зйомках реаліті-шоу La casa fuerte. У своєму інстаграмі коханка футболіста розповіла, що мала інтимні стосунки з Родрігесом в одному з нічних клубів Мадрида.
Ця ситуація, як і участь Хесе у вечірці без засобів захисту проти коронавірусу, вплинули на рішення президента ПСЖ Нассера Аль-Хеллаїфі розірвати контракт із гравцем, який зіграв за парижан 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 голи після приходу в 2016 році.
Фото дружини:
Фото коханки:
Що відомо про Хесе Родрігеса
- Хесе є вихованцем мадридського Реала.
- Раніше вінгер також пограв за Лас-Пальмас, Сток Сіті, Бетіс і лісабонський Спортінг.
- У нинішньому сезоні футболіст у складі ПСЖ на поле не виходив.
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