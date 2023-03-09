8 марта французский гранд второй раз подряд уступил Баварии (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Суммарно мюнхенцы обыграли ПСЖ по сумме двух матчей 3:0. Парижане упаковали чемоданы и улетели обратно во Францию.

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Лидера Лиги 1 могут ожидать изменения

Команда Кристофа Гальтье продолжает борьбу за трофей только на одном фронте – в Лиге 1, где является пока лидером сезона. С Кубка Франции клуб вылетел еще на стадии 1/8 финала от Марселя.

Вылет из Лиги чемпионов изрядно разозлил руководство ПСЖ. Владелец клуба Нассер Аль-Хелайфи сообщил о срочном совещании после поражения от Баварии.

Заседание состоится 9 марта. Президент парижского клуба выразит свое недовольство той игрой, которую показали футболисты в последнем матче. Аль-Хелайфи не понравилось отношение игроков к своей работе на футбольном поле.

Вероятно, что после этого совещания клуб может объявить об увольнении главного тренера команды Кристофа Галтье. Также не исключено, что команду вместе с ним покинет Луиш Кампуш – советник Галтье.

К слову. Кристоф Гальтье возглавляет ПСЖ с 5 июля 2022 года, подписав контракт до конца июня 2024 года. Во главе команды провел 38 матчей.

Если президент ПСЖ решит сменить тренера, то к рулю парижан может прийти немецкий специалист Томас Тухель, которого СМИ активно сватают на место Жозе Моуринью в Рому.

В настоящее время бывший наставник Челси находится без работы.

Его преимущество над другими тренерами в том, что Тухель уже работал во главе ПСЖ. Это было с июля 2018-го по конец декабря 2020-го годов. В этот период команда под его руководством провела 127 матчей. За это время парижане одержали 96 побед при 20 поражениях. Еще 11 поединков заканчивались ничьей.

Напомним! ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1. Превосходство над идущим вторым Марселем составляет уже 8 баллов. Теперь после вылета из еврокубков парижане сконцентрируются исключительно на французском первенстве. Уже 11 марта ПСЖ сыграет на выезде против Бреста в очередном туре Лиги 1.