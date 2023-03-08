Бавария – ПСЖ 2:0

Голы: Чупо-Мотинг, 61, Гнабри, 90.

Один из центральных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов прошел в среду. За путевку в четвертьфинал сошлись между собой чемпионы Германии и Франции – Бавария и ПСЖ, пишет 24 канал.

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В первом матче в Париже минимальную победу одержали мюнхенцы. Тогда хозяева не могли по полной рассчитывать на Мбаппе, а на ответный матч выпал из-за травмы Неймар.

Парижане на равных противостояли Баварии в первом тайме и даже были чуть ближе к голу. Особенно в момент, когда Янн Зоммер подарил мяч Витиньи. Впрочем, мяч после удара португальца по пустым воротам успел вынести Маттейс Де Лигт.

Фэйл Зоммера:

Мюнхенцы выжидали и прижали гостей к воротам в начале второго тайма. Давление в итоге принесло свой результат. Грубую ошибку допустил Марко Верратти.

Итальянец задержался с мячом в своей площадке и в итоге подарил его Мюллеру. Немец вывел Горецку на ударную позицию, а тот вместо выстрела отпасовал на Чупо-Мотинга. Камерунцу оставалось попасть в пустые ворота, которые он и сделал.

Этот гол поставил гостей в крайне затруднительное положение. ПСЖ нужно было забивать дважды, но защита мюнхенцев не давала простора для Месси и Мбаппе. Из замены же Галтье не мог рассчитывать на существенное усиление нападения, в отличие от Баварии.

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Нагельсманн выпустил Сане, Мане, Канселу и Гнабри, и последние двое добили оппонента. Жоау разогнал хорошую контратаку и вывел на ударную позицию Сержа. Вингер нанес точный удар в дальний угол и поставил точку в игре.

Таким образом, Месси, Мбаппе и компания остаются без победы в Лиге чемпионов. Бавария же продолжает победную серию в турнире и уже в 11-й раз за 12 лет выходит в стадию 1/4 финала.

Видеообзор матча Бавария – ПСЖ: